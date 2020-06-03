Молода фітнес-модель Мішель Левін показала, якими стають ніжки, якщо регулярно робити вправи на нижню частину тіла

На своїй сторінці в Instagram красуня опублікувала яскравий знімок, на якому постала в коротеньких шортах, передає Politeka.net. Левін продемонструвала у всій красі свою головну гордість – красиві прокачані ноги. Крім цього, дівчина підкреслила пишні груди, обтянув їх тонкою тканиною топа.

«Всі ці тренування нижньої частини тіла не марна трата часу. Це інвестиції», - написала красуня під фото.

За кілька годин її фото зібрало понад 100 тисяч лайків. В коментарях дівчині залишили масу компліментів з приводу її фігури.

«Прекрасна. Це волосся таке красиве», «Гарна Мішель», «Ось це тіло!», «Мила Мішель», «Ти дійсно гарна», «Ваші квади знову повернулися», «Ура», «Сила жінки», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Мішель поділилася ефективним тренуваннями для ніг і сідниць. У себе в соцмережах красуня регулярно викладає тренування, які повинні допомогти жінкам по всьому світу привести фігуру в ідеальну форму. Левін також ділиться корисними порадами, пов'язаними з дієтами і правильним харчуванням.

Крім цього, нерідко зірка мережі викладає фото зі своїм коханим, який теж займається спортом і допомагає їй з парними тренуваннями.

Нагадаємо, що Мішель Левін показала результат багаторічних тренувань: "такому тілу позаздрить кожна".

А ще Politeka писала, що Мішель Левін блиснула ідеальними вигинами після тренувань: "Хороша з будь-якого ракурсу".

Також Politeka повідомляла, що на Мішель Левін на пляжі напав величезний монстр: «на тілі сліди зубів».