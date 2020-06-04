Ріккі Хаттон, напевно відомий кожному фанату боксу. Британський боєць відомий тим, що закінчив кар'єру Члена залу слави боксу Кості Цзю в 2005 році і завоювавши титул IBF.

Проте недовго Хаттон був на переможному шляху і після захисту титулу Ріккі залишив його і піднявся в середній вага до Флойду Мейвезеру і Менні Пакьяо, програвши обом боксерам. Передає Politeka.net з посиланням на xsport.

Але найбільш примітним для українських любителя боксу є той факт, що саме наш боєць В'ячеслав Сенченко одним ударом закінчив велику кар'єру британського боксера Ріккі Хаттона.

На момент їх бою англійцю в 2012 році вже було 35 років, і він вперше зазнав поразки у своїй кар'єрі на території рідної країни.

Пропонуємо вам згадати той самий легендарний удар, який поставив крапку у професійній кар'єрі одного з бійців.

Раніше повідомлялося, що британський боксер Дерек Чісора назвав українця Олександра Усика одним з трьох найкращих боксерів світу.

Про це Чісора сказав, коментуючи майбутню зустріч з Усиком в рингу.

"Бій з Усиком - це великий крок для мене. Я буду битися з одним з найкращих боксерів незалежно від вагової категорії у світі. Це Усик, Тайсон Ф'юрі і Сауля Альвареса. Так що я буду боксувати з одним із найкращих хлопців. Я схвильований цим, я як пацан в переддень Різдва.

Усик - новачок в суперважкій вазі, але ми знаємо, що він вміє битися, тому я буду намагатися з усіх сил і не перестану викидати удари. Я збираюся спробувати збити його темп, я буду всюди", - сказав Чісора, якого цитує inews.co.uk.

Нагадаємо, Усик перед боєм з Чісорою освоїв новий вид спорту, відео.

Також Politeka писала, що промоутер назвав суперників Джошуа на наступні три бою: Усик зайвий.