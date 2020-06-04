Рикки Хаттон, наверное известен каждому фанату бокса. Британский боец известен тем, что закончил карьеру Члена зала славы бокса Кости Цзю в 2005 году и завоевав титул IBF.

Однако недолго Хаттон был на победном пути и после защиты титула Рикки оставил его и поднялся в средний вес к Флойду Мейвезеру и Мэнни Пакьяо, проиграв обоим боксерам. Передает Politeka.net со ссылкой на xsport.

Но самым примечательным для украинских любителе бокса есть тот факт, что именно наш боец Вячеслав Сенченко одним ударом закончил великую карьеру британского боксера Рикки Хаттона.

На момент их боя англичанину в 2012 году уже было 35 лет, и он впервые потерпел поражение в своей карьере на территории родной страны.

Предлагаем вспомнить вам тот самый легендарный удар, который поставил точку в профессиональной карьере одного из бойцов.

Ранее сообщалось, что британский боксер Дерек Чисора назвал украинца Александра Усика одним из трех лучших боксеров мира.

Об этом Чисора сказал, комментируя предстоящую встречу с Усиком в ринге.

"Бой с Усиком - это большой шаг для меня. Я буду драться с одним из лучших боксеров вне зависимости от весовой категории в мире. Это Усик, Тайсон Фьюри и Канело Альварес. Так что я буду боксировать с одним из самых лучших парней. Я взволнован этим, я как пацан в канун Рождества.

Усик - новичок в супертяжелом весе, но мы знаем, что он умеет драться, поэтому я буду стараться изо всех сил и не перестану выбрасывать удары. Я собираюсь попытаться сбить его темп, я буду повсюду", - сказал Чисора, которого цитирует inews.co.uk.

Напомним, Усик перед боем с Чисорой освоил новый вид спорта, видео.

Также Politeka писала, что промоутер назвал соперников Джошуа на следующие три боя: Усик лишний.