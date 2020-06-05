Наречена зірки «Динамо» і збірної Португалії Кріштіану Ронадлу, модель Джорджина Родрігес, показала розкішне тіло в спортзалі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, на першому знімку модель позує в одному спортивному топі і лосинах, демонструючи пишну фігуру під час відпочинку між підходами.

На другому знімку Родрігес відображена в рожевому спортивному вбранні разом зі своїм коханим – Кріштіану Роналду.

А на третє кадрах модель робить випади з ногою на лаві. Як можна помітити, для тренувань у неї виділений спеціальний кут, в якому є гантелі і карімат.

"Беллісімо", "неймовірна краса", "оце пощастило Кріштіану", "випади неправильно робиш", "форми моєї мрії", - пишуть її шанувальники.

Як повідомлялося раніше, наречена нападника "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду, модель Джорджина Родрігес, показала, де займається спортом.

Зірка володіє неймовірно ніжною і красивою фігурою. Нещодавно модель опублікувала черговий гарячий кадр з тренажерного залу.

На знімку Джорджина позує в обтягуючому топі і облягаючих легінси. Дівчина високо натягнула шкарпетки і взула кросівки.

Красуня привертає увагу досконалою фігурою: пружний живіт, "сталеві" сідниці, накочені ніжки. Помітно відразу, що зірка "не вилазить зі спортзалу, адже її тілу можна позаздрити.

Варто відзначити, що модель розпустила кучеряве волосся, а на її обличчі можна помітити непомітний макіяж.

Нагадаємо, що Роналду підкорилося фантастичне досягнення в Лізі чемпіонів: новий рекорд.

Як повідомляла Politeka, Роналду шокував визнанням про важке дитинство: «Просили дати поїсти».

Також Politeka розповідала, що дівчина Роналду зробила визнання, яке всі давно чекають: «Є в наших планах».