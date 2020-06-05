Невеста звезды «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Ронадлу, модель Джорджина Родригес, показала роскошное тело в спортзале
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
Так, на первом снимке модель позирует в одном спортивном топе и лосинах, демонстрируя пышную фигуру во время отдыха между подходами.
На втором снимке Родригес запечатлена в розовом спортивном наряде вместе со своим возлюбленным – Криштиану Роналду.
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А на третьих кадрах модель делает выпады с ногой на лавке. Как можно заметить, для тренировок у нее выделен специальный угол, в котором есть гантели и каримат.
"Беллисимо", "невероятная красота", "вот это повезло Криштиану", "выпады неправильно делаешь", "формы моей мечты", - пишут ее поклонники.
Как сообщалось ранее, невеста нападающего "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду, модель Джорджина Родригес, показала, где занимается спортом.
Звезда обладает невероятно подтянутой и красивой фигурой. Недавно модель опубликовала очередной горячий кадр с тренажерного зала.
На снимке Джорджина позирует в обтягивающем топе и облегающих леггинсах. Девушка высоко натянула носки и обула кроссовки.
Красотка привлекает внимание совершенной фигурой: упругий живот, "стальные" ягодицы, накаченные ножки. Заметно сразу, что звезда "не вылазит" из спортзала, ведь ее телу можно позавидовать.
Стоит отметить, что модель распустила кудрявые волосы, а на ее лице можно заметить неброский макияж.
Напомним, что Роналду покорилось фантастическое достижение в Лиге чемпионов: новый рекорд.
Как сообщала Politeka, Роналду шокировал признанием о тяжелом детстве: «Просили дать поесть».
Также Politeka рассказывала, что девушка Роналду сделала признание, которое все давно ждут: «Есть в наших планах».