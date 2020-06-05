Невеста звезды «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Ронадлу, модель Джорджина Родригес, показала роскошное тело в спортзале

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, на первом снимке модель позирует в одном спортивном топе и лосинах, демонстрируя пышную фигуру во время отдыха между подходами.

На втором снимке Родригес запечатлена в розовом спортивном наряде вместе со своим возлюбленным – Криштиану Роналду.

А на третьих кадрах модель делает выпады с ногой на лавке. Как можно заметить, для тренировок у нее выделен специальный угол, в котором есть гантели и каримат.

"Беллисимо", "невероятная красота", "вот это повезло Криштиану", "выпады неправильно делаешь", "формы моей мечты", - пишут ее поклонники.

Как сообщалось ранее, невеста нападающего "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду, модель Джорджина Родригес, показала, где занимается спортом.

Звезда обладает невероятно подтянутой и красивой фигурой. Недавно модель опубликовала очередной горячий кадр с тренажерного зала.

На снимке Джорджина позирует в обтягивающем топе и облегающих леггинсах. Девушка высоко натянула носки и обула кроссовки.

Красотка привлекает внимание совершенной фигурой: упругий живот, "стальные" ягодицы, накаченные ножки. Заметно сразу, что звезда "не вылазит" из спортзала, ведь ее телу можно позавидовать.

Стоит отметить, что модель распустила кудрявые волосы, а на ее лице можно заметить неброский макияж.

Напомним, что Роналду покорилось фантастическое достижение в Лиге чемпионов: новый рекорд.

Как сообщала Politeka, Роналду шокировал признанием о тяжелом детстве: «Просили дать поесть».

Также Politeka рассказывала, что девушка Роналду сделала признание, которое все давно ждут: «Есть в наших планах».