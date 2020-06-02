Модель работает над собой

Невеста нападающего "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду, модель Джорджина Родригес, показала, где занимается спортом

Звезда обладает невероятно подтянутой и красивой фигурой, передает Politeka.net. Недавно модель опубликовала очередной горячий кадр с тренажерного зала.

На снимке Джорджина позирует в обтягивающем топе и облегающих леггинсах. Девушка высоко натянула носки и обула кроссовки.

Красотка привлекает внимание совершенной фигурой: упругий живот, "стальные" ягодицы, накаченные ножки. Заметно сразу, что звезда "не вылазит" из спортзала, ведь ее телу можно позавидовать.

Стоит отметить, что модель распустила кудрявые волосы, а на ее лице можно заметить неброский макияж.

Родригес сделала селфи в зеркало, вытянув длинную ножку назад. Поза получилась очень интересной.

"Важность того, чтобы быть собой, заключается в принятии и признании того, кем ты являешься. У всех нас есть таланты, поэтому у всех нас есть чему научиться... Это то, что делает нас уникальными и особенными. 💫", - написала красотка.

За несколько дней пост собрал более 1,5 миллиона лайков и много комментариев, где пользователи сети восхищались мудростью и красотой модели.

Напомним, Джорджина Родригес предстала в кадре в спортивном топе, который с трудом удерживал соблазнительные объемы.

Жаркое селфи позволило насладиться сочным видом модели, а ее изумительное тело заставило завидовать всех мужчин звездному футболисту.

Ранее сообщалось, что невеста Роналду выложила откровенное фото в ванной.

Красавица облачилась в короткое платье и лягла прямо в воду. Под снимком она подписала: "Расслабленная Клеопатра".

Напомним, что Роналду покорилось фантастическое достижение в Лиге чемпионов: новый рекорд.

Как сообщала Politeka, Роналду шокировал признанием о тяжелом детстве: «Просили дать поесть».

Также Politeka рассказывала, что девушка Роналду сделала признание, которое все давно ждут: «Есть в наших планах».