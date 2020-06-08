Важливі деталі, які повинен знати кожен

Відомий фітнес-тренер Андрій Хомицький, який працює з українськими артистками Настею Каменських і Славою Камінською, розповів правила для новачків

Хомицький разом з колегою показав, як правильно віджиматися, передає Politeka.net. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Підготовка:

Якщо є надмірна вага, то потрібно віджиматися, спираючись об стіну. Руки повинні знаходитися під кутом 90 градусів, утримуючи положення корпусу рівним. Повторювати 15-20 разів по 3-4 кола (для новачків - два).

30 секунд відпочинку.

Віджимання від лавки - кут в 90 градусів в колінах, рівна спина. Руки тримаємо на лавці, а корпус опускаємо на вдиху, і випрямляємо на видиху. Виконуємо два підходи по 15 повторень.

Невелика перерва і пробуємо випрямити ноги і також опускаємо корпус з лавки - два підходи по 10 повторень.

Далі приступаємо до віджимання в техніці хвиля - без провисання попереку і без сідничного купола. Приймаємо положення при віджиманні на підлозі з прямим корпусом, опускаємо коліна, тулуб, лягаємо і піднімаємося у вихідне положення - 10 повторень два підходи (з перервою 30 секунд).

Якщо ви готові продовжувати, то вас чекає віджимання на лавці під кутом. Руки ставимо перед собою трохи ширше плечей на лавку, опускаємося на вдиху, на видиху - піднімаємося. Фіксуємо тіло на нижній і верхній фазах. І так два підходи по 10 разів.

Після цього можна віджиматися від підлоги, повільно опускаючись, підводячись на колінах, коліна випрямляємо і фіксуємо тулуб. Два підходи по 10 віджимань.

Техніка віджимань:

Вузька постановка рук, лікті вздовж тіла і дивляться назад, корпус прямий. На вдиху опускаємося, на видиху - вгору.

Руки на ширині плечей - лікті дивляться назад, кисті на рівні плечей, прес в тонусі, поперек не прогинається.

Широка постановка рук - лікті дивляться в бік і трохи вниз, опускаючись вниз - кут 90 градусів, піднімаємо себе вгору, протискаємо грудні, до кінця не вирівнюючи руки, щоб зберегти напругу.

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