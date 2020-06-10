Відома спортсменка Аліса Шмідт, яку визнали найкращою легкоатлеткою світу, показала пружні форми

На фото красуня позувала в чорному топі і коротеньких чорних шортах. Аліса вирішила залишити волосся розпущеним, взявшись однією рукою за них. На руці у Шмідт можна побачити гумки для волосся, а на другий - браслет. Легкоатлетка спокусливо вигнулась на біговій доріжці і показала ідеальний прес. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли поставити більше 80 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Чудово", "Привіт, я шанувальник з Індії", "Дуже красива", "Богиня", "Вау, гарний прес. Важка праця завжди винагороджується", "Ти не можеш бути більш гарною, Аліса", "Прекрасна жінка, ти сонце, сяєш так яскраво", "Чарівна", "Прекрасна дівчинка", "найкрасивіша спортсменка", "Афродіта", "Райський ангел".

Повідомлялося, що відома спортсменка Аліса Шмідт показала фігуру в обтягує тканини.

На фото красуня позує в кросівках, чорних лосинах і білому топі. Аліса на фото дивиться в телефон, а себе знімає в дзеркало, демонструючи ідеальні вигини, які здобула за допомогою важких тренувань.

Повідомлялося, що чемпіонка з легкої атлетики з України Марина Бех-Романчук блиснула бездоганною фігурою в пікантній фотосесії.

«Яке фото тобі подобається найбільше: перше чи друге? Мені було важко вибирати », - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на знімках Бех-Романчук позує без білизни, а її пікантні місця прикриває лише букет з квітами.

Нагадаємо, найкрасивіша легкоатлетка Аліса Шмідт в коротких шортах показала, за що отримала титул

Також Politeka повідомляла, що найспокусливіша легкоатлетка світу в коротенькому топі показала, чого досягла тренуваннями

А ще Politeka писала, що найспокусливіша спортсменка світу влаштувала фурор після жорсткої тренування



