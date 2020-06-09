Українська чемпіонка з легкої атлетики Марина Бех-Романчук спустила лямки купальника заради спокусливого фото

Відома спортсменка поділилася чуттєвим знімком на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Бех-Романчук вирішила похвалитися своєю ідеальною фігурою, показавши шанувальникам, як виглядає в чорному злитому купальнику. При цьому спортсменка спустила його лямки з плечей і кокетливо підперла груди руками, привертаючи увагу глядачів до цієї частини свого тіла.

Спортсменка на фото виглядає дуже ніжною та жіночною, притуливши до свого обличчя велику білу квітку.

Шанувальники буквально засипали Бех-Романчук компліментами.

«Краса», «Хороша», «Вашому чоловікові пощастило!», «Сексуально і чуттєво», «Як же неймовірно красиво», «Дуже дуже дуже красива, просто неймовірно красива», - пишуть люди.

Як повідомлялося раніше, українська чемпіонка з легкої атлетики Марина Бех-Романчук показала свою ідеальну фігуру в купальнику.

Свіже фото дівчина опублікувала у себе на Instagram. Спортсменка постала в маленькому чорному бікіні, яке ледь прикрив її солодкі місця. На фото можна чудово розглянути сталевий прес красуні, її підкачані ноги і розкішні сідниці. Дівчина залишила волосся розпущеним і наділа сонцезахисні окуляри. Вона широко посміхалася, що додало фото особливого шарму.

«Нарешті у нас сонячне і тепле літо», - підписала фото зірка спорту.

За півгодини її знімок зібрав майже 5 тисяч лайків. В коментарях їй залишили безліч приємних слів і побажань.

Нагадаємо, промениста Бех-Романчук блиснула розкішним тілом в бікіні, видно всі принади.

Як повідомляла Politeka, фігуриста Бех-Романчук в облягаючому одязі стала в звабливу позу: так виглядає ідеал.

Також Politeka писала, що Бех-Романчук без білизни влаштувала пікантний фотосет, прикрившись лише букетом.