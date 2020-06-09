Украинская чемпионка по легкой атлетике Марина Бех-Романчук приспустила лямки купальника ради соблазнительного фото

Известная спортсменка поделилась чувственным снимком на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Бех-Романчук решила похвастаться своей идеальной фигурой, показав поклонникам, как выглядит в черном слитном купальнике. При этом спортсменка приспустила его лямки с плеч и кокетливо подперла грудь руками, привлекая внимание зрителей к этой части своего тела.

Спортсменка на фото выглядит очень нежной и женственной, прислонив к своему лицу большой белый цветок.

Поклонники буквально засыпали Бех-Романчук комплиментами.

«Загляденье», «Хорошая», «Вашему мужу повезло!», «Сексуально и чувственно», «Как же невероятно красиво», «Очень очень очень красивая, просто невероятно красивая», - пишут люди.

Как сообщалось ранее, украинская чемпионка по легкой атлетике Марина Бех-Романчук показала свою идеальную фигуру в купальнике.

Свежее фото девушка опубликовала у себя в Instagram. Спортсменка предстала в маленьком черном бикини, которое едва прикрыло ее сладкие места. На фото можно прекрасно рассмотреть стальной пресс красотки, ее подкачанные ноги и роскошные ягодицы. Девушка оставила волосы распущенными и надела солнцезащитные очки. Она широко улыбалась, что придало фото особого шарма.

«Наконец у нас солнечное и теплое лето», - подписала фото звезда спорта.

За полчаса ее снимок собрал почти 5 тысяч лайков. В комментариях ей оставили множество приятных слов и пожеланий.

Напомним, лучезарная Бех-Романчук сверкнула роскошным телом в бикини, видно все прелести.

Как сообщала Politeka, фигуристая Бех-Романчук в облегающем наряде стала в соблазнительную позу: так выглядит идеал.

Также Politeka писала, что Бех-Романчук без белья устроила пикантный фотосет, прикрывшись только букетом.