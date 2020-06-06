От такой красоты нельзя оторваться

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук сверкнула безупречной фигурой во время тренировки

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Не пропусти, впервые в истории украинского инстаграма…» - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Бех-Романчук позирует в облегающем наряде во время тренировки, демонстрируя безупречную фигуру. Звезда рассказывает о конкурсе, который проводят украинские спортсмены, а также подарках, которые разыгрываются.

«Красоткулька», «невероятная», «это бомба!», «вау, какая же ты красивая», «вот, как выглядит наслажденье», - пишут ее поклонники.

Как сообщалось ранее, известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала подтянутое тело, рассказав о погоде.

На фото красавица стоит в коротких черных шортах и белом топе. Образ Марина дополнила олимпийкой и кепкой, а в руках держала баскетбольный мяч. Бех-Романчук улыбалась на камеру, стоя на фоне баскетбольного кольца. На фото можно легко оценить подтянутые формы красавицы, которая она не стесняется показать.

"Наконец-то у нас наступила погода, как во время настоящего лета. И это классное время для игр", - написала Бех-Романчук.

Напомним, фигуристая Бех-Романчук в крохотном бикини дала жару на отдыхе

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