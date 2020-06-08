Чемпионка по легкой атлетике из Украины Марина Бех-Романчук сверкнула безупречной фигурой в пикантной фотосессии

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Какое фото тебе нравится больше всего: первое или второе? Мне было тяжело выбирать», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на снимках Бех-Романчук позирует без белья, а ее пикантные места прикрывает лишь букет с цветами. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«ты бриллиант», «красивые снимки», «красотка», «ну до чего же хороша», «боже, куколка», - пишут они.

Как сообщалось ранее, украинская чемпионка по легкой атлетике Марина Бех-Романчук показала свою идеальную фигуру в купальнике.

Свежее фото девушка опубликовала у себя в Instagram. Спортсменка предстала в маленьком черном бикини, которое едва прикрыло ее сладкие места. На фото можно прекрасно рассмотреть стальной пресс красотки, ее подкачанные ноги и роскошные ягодицы. Девушка оставила волосы распущенными и надела солнцезащитные очки. Она широко улыбалась, что придало фото особого шарма.

«Наконец у нас солнечное и теплое лето», - подписала фото звезда спорта.

За полчаса ее снимок собрал почти 5 тысяч лайков. В комментариях ей оставили множество приятных слов и пожеланий.

Напомним, что фигуристая Бех-Романчук в крохотном бикини дала жару на отдыхе: можно смотреть вечно.

Как сообщала Politeka, Бех-Романчук в облегающем наряде стала в соблазнительную позу: так выглядит идеал.

Также Politeka писала, что лучезарная Бех-Романчук показала божественные рельефы в узеньком топе: "Просто бомба".