Украинская чемпионка по легкой атлетике Марина Бех-Романчук показала свою идеальную фигуру в купальнике

Как передает Politeka.net, свежее фото девушка опубликовала у себя в Instagram. Спортсменка предстала в маленьком черном бикини, которое едва прикрыло ее сладкие места. На фото можно прекрасно рассмотреть стальной пресс красотки, ее подкачанные ноги и роскошные ягодицы. Девушка оставила волосы распущенными и надела солнцезащитные очки. Она широко улыбалась, что придало фото особого шарма.

«Наконец у нас солнечное и теплое лето», - подписала фото звезда спорта.

За полчаса ее снимок собрал почти 5 тысяч лайков. В комментариях ей оставили множество приятных слов и пожеланий.

«Очень сладко», «Красивая девушка», «Наслаждайтесь», «И готовое летнее тело», «Симпатичная», «Красотка», «Выглядишь на все 100», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Марина Бех-Романчук поделилась фотографией с тренировки. Девушка написала, что сейчас самое время для упорных тренировок. На снимке спортсменка позировала в обтягивающем спортивном костюме, демонстрируя безупречную фигуру.

Кроме этого, недавно звезда опубликовала фото, на котором предстала в невероятно нежном образе. Она держала в руках розу и смотрела в кадр, оголив одно плечо. Выглядела Бех-Романчук как нежный цветочек.

Напомним, что фигуристая Бех-Романчук в крохотном бикини дала жару на отдыхе: можно смотреть вечно.

Как сообщала Politeka, Бех-Романчук в облегающем наряде стала в соблазнительную позу: так выглядит идеал.

Также Politeka писала, что лучезарная Бех-Романчук показала божественные рельефы в узеньком топе: "Просто бомба".