Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала підтягнуте тіло, розповівши про погоду

На фото красуня стоїть в коротких чорних шортах і білому топі. Образ Марина доповнила олімпійки і кепкою, а в руках тримала баскетбольний м'яч. Бех-Романчук посміхалася на камеру, стоячи на тлі баскетбольного кільця. На фото можна легко оцінити підтягнуті форми красуні, яка вона не соромиться показати. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Нарешті у нас настала погода, як під час справжнього літа. І це класний час для ігор", - написала Бех-Романчук.

Фанати поставили майже 7 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Приємно грати", "Дуже негуманне фото по відношенню до моєї післякарантинової форми", "Так", "Прекрасна усмішка, ви змушуєте інших людей посміхатися також", "Це класне час для баскетболу", "Яка ви промениста", "Просто бомба".

Повідомлялося, що українська чемпіонка з легкої атлетики Марина Бех-Романчук блиснула бездоганним тілом на тренуванні.

«Зараз саме час для наполегливих тренувань 😏 Але мені подобається відчувати, що я працюю», - йдеться в повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що українська спортсменка-легкоатлетка Марина Бех-Романчук похвалилася бездоганною фігурою на відпочинку.

«Сьогодні дуже красиві вихідні і я насолоджуюся цим днем», - коротко говориться в повідомленні.

Нагадаємо, фігуриста Бех-Романчук в крихітному бікіні дала жару на відпочинку

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