Від такої краси не можна відірвати погляд

Чемпіонка України з легкої атлетики Марина Бех-Романчук блиснула бездоганними формами під час відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Я люблю Буковель! І це були круті вихідні! Тепер я з нетерпінням буду чекати зими, щоб повернуться на цей маленький відпочинок, але вже з лижами», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Бех-Романчук позує сидячи в басейні в одному купальнику, демонструючи бездоганну фігуру. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Ось це бомби», «красуня», «ти неймовірна», «це так мило», «агонь!», «розкішний вигляд», «божественна!», - пишуть вони.

До цього ми писали, що чемпіонка з легкої атлетики Марина Бех-Романчук похвалилася новим знімком і зробила відверте зізнання про себе.

Українська спортсменка, яка виступає у стрибках у довжину, радує публіку не тільки високими результатами і численними досягненнями, але і не проти показати себе у всій красі.

На своїй сторінці в Instagram дівчина любить влаштовувати розкішні фотосесії, на яких демонструє свою спортивну фігуру.

цього разу Марина поступила по-іншому і зважилася показати себе крупним планом, а також, щоб бути ближче зі своїми шанувальниками розповіла трохи про себе. Свою публікацію легкоатлетка проілюструвала дуже ніжною серією знімків, де вона позує в білій сорочці, оголивши одне плече. Також в руках Марина тримає троянду.

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