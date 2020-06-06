Від такої краси не можна відірватися

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук блиснула бездоганною фігурою під час тренування

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Не пропусти, вперше в історії українського инстаграма…», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Бех-Романчук позує в облягаючому одязі під час тренування, демонструючи бездоганну фігуру. Зірка розповідає про конкурс, який проводять українські спортсмени, а також подарунки, які розігруються.

«Красоткулька», «неймовірна», «це бомба!», «вау, яка ж ти красива», «ось, як виглядає насолоду», - пишуть її шанувальники.

Як повідомлялося раніше, відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала підтягнуте тіло, розповівши про погоду.

На фото красуня стоїть в коротких чорних шортах і білому топі. Образ Марина доповнила олімпійки і кепкою, а в руках тримала баскетбольний м'яч. Бех-Романчук посміхалася на камеру, стоячи на тлі баскетбольного кільця. На фото можна легко оцінити підтягнуті форми красуні, яка вона не соромиться показати.

"Нарешті у нас настала погода, як під час справжнього літа. І це класне час для ігор", - написала Бех-Романчук.

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