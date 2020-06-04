Українська чемпіонка з легкої атлетики Марина Бех-Романчук блиснула бездоганним тілом на тренуванні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Зараз саме час для наполегливих тренувань 😏 Але мені подобається відчувати, що я працюю», - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на знімку Бех-Романчук позує в облягаючому спортивному вбранні, демонструючи бездоганну фігуру. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.
«мені подобається твоя поза», «ти така прикольна», «виглядаєш оревно», «неймовірна», «бомба!», «ось так виглядає справжня краса!», - пишуть вони.
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Як повідомлялося раніше, чемпіонка України з легкої атлетики Марина Бех-Романчук блиснула бездоганними формами під час відпочинку.
«Я люблю Буковель! І це були круті вихідні! Тепер я з нетерпінням буду чекати зими, щоб повернуться на цей маленький відпочинок, але вже з лижами», - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на знімку Бех-Романчук позує сидячи в басейні в одному купальнику, демонструючи бездоганну фігуру. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.
«Ось це бомби», «красуня», «ти неймовірна», «це так мило», «агонь!», «розкішний вигляд», «божественна!», - пишуть вони.
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