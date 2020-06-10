Український боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії Володимир Кличко проводив карантин за межами України

Довгий час українець не міг зустрітися зі своїм рідним братом Віталієм, однак нещодавно брати Клички зустрілися знову і позмагалися в армреслінгу.

"Нарешті возз'єдналися з моїм братом", - підписав фото боксер.

"Легенди боксу у "зв'язці"... Братський клінч...", обожнюю цих братів, бачив всі їх бої!вони найкращі!", "Чет здається Вовка на руку сильніше буде", "Молодці хлопці" - пишуть в коментарях підписники.

Нещодавно ми писали, що екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко і екс-абсолютний чемпіон світу у двох дивізіонах Евандер Холіфілд знову вийшли разом на ринг.

Спортсмени разом провели спільне тренування.

"Легенди знову на рингу. Кличко і Холіфілд показали свою майстерність. Великі боксери знову провели спільне тренування", - підписали відео Luckypunch.net.

Спортсмени не завдавали ударів, а тільки імпровізували поєдинок.

Як повідомляла Politeka, Кличко зробив гучну заяву про повернення на ринг.

Також ми писали, що Кличко втрутився в гучний скандал в українському боксі.