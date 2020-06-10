Украинский боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории Владимир Кличко проводил карантин за пределами Украины
Долгое время украинец не мог встретиться со своим родным братом Виталием, однако братья Кличко на днях снова встретились и посоревновались в армреслинге.
"Наконец воссоединились с моим братом", - подписал фото боксер.
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"Легенды бокса в "связке"... Братский клинч...", "обожаю этих братьев, видел все их бои!они лучшие!", " Чет кажеться Вовка на руку посильнее будет", "Молодцы парни" - пишут в комментариях подписчики.
Недавно мы писали, что экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко и экс-абсолютный чемпион мира в двух дивизионах Эвандер Холифилд снова вышли вместе в ринг.
Спортсмены вместе провели совместную тренировку.
"Легенды снова в ринге. Кличко и Холифилд показали своё мастерство. Великие боксеры снова провели совместную тренировку", - подписали видео Luckypunch.net.
Спортсмены не наносили ударов, а только импровизировали поединок.
Как сообщала Politeka, Кличко сделал громкое заявление о возвращении на ринг.
Также мы писали, что Кличко вмешался в громкий скандал в украинском боксе.