Промоутер українського боксера Олександра Усика Олександр Красюк прокоментував інформацію про плани чемпіона світу за версією WBC Тайсона Ф'юрі та володаря поясів IBF, WBA, WBO і IBO Ентоні Джошуа провести свій поєдинок в наступному році.

Передає Politeka.net з посиланням на BoxingScene.

"Усик відмовився від вершини у важкій вазі, щоб отримати чемпіонський поєдинок у надважкому дивізіоні. Найсправедливіше, що я можу для нього зробити, - переконатися, що жертви Олександра були не марні. Ми повинні організувати Усику титульний бій у надважкій вазі якомога швидше. І ми будемо стояти на своєму", - сказав промоутер.

Зазначимо, що наступним суперником Усика повинен стати британець Дерек Чісора, але через пандемію коронавірусу бій було перенесено на невизначений термін.

Раніше повідомлялося, що бій Олександр Усик - Дерек Чісора не відбудеться найближчим часом.

Про це заявив промоутер британського суперважкоатлета Девід Хей.

"Ніякої дати бою зараз немає. Щоб організувати поєдинок такого високого рівня потрібні вболівальники. Потрібні фанати, які заповнять всі трибуни. Вболівальники потрібні для того, щоб покрити всі витрати на проведення битви. А значить, що найближчим часом бою не буде. Це розчаровує".

До речі, боксери повинні були вийти в ринг 23 травня в Лондоні, але бій перенесли на невизначений термін через пандемію.

Також ми писали, що українець заявив, що Чісорі ще потрібно потрапити в ціль, а потім сподіватися на нокаут.

«Я сконцентрований на своїй роботі. Активно працюю і буду це робити до дня бою. Розумію, що Усик збирається танцювати навколо мене, але ми дещо приготували».

«Ми активно тренуємо певні речі, і це дасть результат в день бою», - впевнений Чісора.

Крім того, деякі шанувальники боксу вважають, що український боксер Олександр Усик не досить сильний фізично, щоб витримувати потужні удари в суперважкій вазі.

Нагадаємо, Усик перед боєм з Чісорою освоїв новий вид спорту, відео.

Також Politeka писала, що промоутер назвав суперників Джошуа на наступні три бою: Усик зайвий.