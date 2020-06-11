Промоутер украинского боксера Александра Усика Александр Красюк прокомментировал информацию о планах чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри и обладателя поясов IBF, WBA, WBO и IBO Энтони Джошуа провести свой поединок в следующем году.

Передает Politeka.net со ссылкой на BoxingScene.

"Усик отказался от вершины в тяжелом весе, чтобы получить чемпионский поединок в супертяжелом дивизионе. Самое верное, что я могу для него сделать, - убедиться, что жертвы Александра были не напрасны. Мы должны организовать Усику титульный бой в супертяжелом весе как можно быстрее. И мы будем стоять на своем", - сказал промоутер.

Отметим, что следующим соперником Усика должен стать британец Дерек Чисора, но через пандемию коронавирус бой был перенесен на неопределенный срок.

Ранее сообщалось, что бой Александр Усик - Дерек Чисора не состоится в ближайшее время.

Об этом заявил промоутер британского супертяжеловеса Дэвид Хэй.

"Никакой даты боя сейчас нет. Чтобы организовать поединок такого высокого уровня нужны болельщики. Нужны фанаты, которые заполнят все трибуны. Болельщики нужны для того, чтобы покрыть все расходы на проведение битвы. А значит, что в ближайшее время боя не будет. Это разочаровывает".

кстати, боксеры должны были выйти в ринг 23 мая в Лондоне, но бой перенесли на неопределенный срок из-за пандемии.

Также мы писали, что украинец заявил, что Чисоре еще нужно попасть в цель, а потом надеяться на нокаут.

«Я сконцентрирован на своей работе. Активно работаю и буду это делать до дня боя. Понимаю, что Усик собирается танцевать вокруг меня, но мы кое-что приготовили».

«Мы активно тренируем определенные вещи, и это даст результат в день боя», - уверен Чисора.

Кроме того, некоторые поклонники бокса считают, что украинский боксер Александр Усик не достаточно силен физически, чтобы выдерживать мощные удары в супертяжелом весе.

Напомним, Усик перед боем с Чисорой освоил новый вид спорта, видео.

Также Politeka писала, что промоутер назвал соперников Джошуа на следующие три боя: Усик лишний.