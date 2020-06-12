Колишня дружина футболіста збірної України Артема Кравця, Анна, постала в цікавому образі

Зірка Інстаграму часто балує фанатів різними фото в стильних і гарячих образах, повідомляє Politeka.net.

Так, на новому знімку Анна постала у камуфляжній футболці, яку кокетливо підв'язала внизу.

На пружні сідниці Анна натягнула чорні велосипедки, які підкреслили її стегна і стрункі ніжки.

Завершили образ колишньої дружини футболіста дві кіски та різні аксесуари.

В такому вигляді дівчина позувала біля одного із закладів. Вона дивилася в камеру, відкривши пухкі губи.

За 16 годин пост зібрав понад 1000 лайків і багато коментарів, в основному, вони складалися зі смайликів.

"Яка ти красива", "15 років дитині", "Крихітка👼🏼Ти як старша сестричка для своїх малих😄🥰👏🏼", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, подружжя Анна та Артем Кравець оголосили про розлучення у квітні 2020 року. У колишнього подружжя залишилося двоє дітей після 10 років спільного життя.

Раніше повідомлялося, що Анна Кравець вбралася в чорний короткий топ, який відкрив види на плоский живіт і тонку талію.

Красуня вдягла помаранчеву шкіряну спідничку, яка облягла її тонку талію і красиву п'яту точку. Дівчина рухала стегнами, додавши "жару" кадрам.

Раніше ми писали, що Анна Кравець ще в минулому році відпочивала з чоловіком на Мальдівах, звідки постила фото в Instagram.

Тоді красуня привезла з собою на екзотичний відпочинок велика кількість купальників, які можуть вразити навіть найвибагливішого поціновувача жіночої краси.

Зазначимо, особливу увагу привернув чорний купальник, який виглядав ідеально.

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