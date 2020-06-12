Бывшая жена футболиста сборной Украины Артема Кравца, Анна, предстала в интересном образе
Звезда Инстаграма часто балует фанатов различными фото в стильных и горячих образах, сообщает Politeka.net.
Так, на новом снимке Анна предстала в камуфляжной футболке, которую кокетливо подвязала внизу.
На упругие ягодицы Анна натянула черные велосипедки, которые подчеркнули ее бедра и стройные ножки.
Завершили образ бывшей жены футболиста две косички и различные аксессуары.
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В таком виде девушка позировала у одного из заведений. Она смотрела в камеру, приоткрыв пухлые губы.
За 16 часов пост собрал более 1000 лайков и много комментариев, в основном, состоящих из смайликов.
"Какая ты красивая", "15 лет ребенку", "Малышка👼🏼Ты как старшая сестричка для своих малых😄🥰👏🏼", - написали пользователи сети.
Напомним, супруги Анна и Артем Кравец объявили о разводе в апреле 2020 года. У бывших супругов осталось двое детей после 10 лет совместной жизни.
Ранее сообщалось, что Анна Кравец нарядилась в черный короткий топ, который открыл виды на плоский живот и тонкую талию.
Красотка надела оранжевую кожаную юбочку, которая обтянула ее тонкую талию и красивую пятую точку. Девушка двигала бедрами, прибавив "жару" кадрам.
Ранее мы писали, что Анна Кравец еще в прошлом году отдыхала с мужем на Мальдивах, откуда постила фото в Инстаграм.
Тогда красотка привезла с собой на экзотический отдых большое количество купальников, которые могут поразить даже самого искушенного ценителя женской красоты.
Отметим, особое внимание привлек черный купальник, который смотрелся идеально.
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