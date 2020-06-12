Бывшая жена футболиста сборной Украины Артема Кравца, Анна, предстала в интересном образе

Звезда Инстаграма часто балует фанатов различными фото в стильных и горячих образах, сообщает Politeka.net.

Так, на новом снимке Анна предстала в камуфляжной футболке, которую кокетливо подвязала внизу.

На упругие ягодицы Анна натянула черные велосипедки, которые подчеркнули ее бедра и стройные ножки.

Завершили образ бывшей жены футболиста две косички и различные аксессуары.

В таком виде девушка позировала у одного из заведений. Она смотрела в камеру, приоткрыв пухлые губы.

За 16 часов пост собрал более 1000 лайков и много комментариев, в основном, состоящих из смайликов.

"Какая ты красивая", "15 лет ребенку", "Малышка👼🏼Ты как старшая сестричка для своих малых😄🥰👏🏼", - написали пользователи сети.

Напомним, супруги Анна и Артем Кравец объявили о разводе в апреле 2020 года. У бывших супругов осталось двое детей после 10 лет совместной жизни.

Ранее сообщалось, что Анна Кравец нарядилась в черный короткий топ, который открыл виды на плоский живот и тонкую талию.

Красотка надела оранжевую кожаную юбочку, которая обтянула ее тонкую талию и красивую пятую точку. Девушка двигала бедрами, прибавив "жару" кадрам.

Ранее мы писали, что Анна Кравец еще в прошлом году отдыхала с мужем на Мальдивах, откуда постила фото в Инстаграм.

Тогда красотка привезла с собой на экзотический отдых большое количество купальников, которые могут поразить даже самого искушенного ценителя женской красоты.

Отметим, особое внимание привлек черный купальник, который смотрелся идеально.

Напомним, бывшая жена экс-динамовца Артема Кравца поразила внешним видом: "В цветах "Шахтера"..."

Также Politeka писала, что экс-жена украинского футболиста показала откровенное фото после развода с мужем: "Зря Артема бросила"

Напомним, бывшая жена экс-динамовца Артема Кравца в черном белье ошеломила худобой: "Березка"