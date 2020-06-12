Президент Всесвітньої боксерської організації (WBO) Франциско Валькарсел відреагував на новину про те, що чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа домовився про проведення бою з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

Про це передає Politeka.net з посиланням на Twitter президента (WBO).

Валькарсел заявив, що необхідно провести обов'язковий захист поясу WBO в бою з українцем Олександром Усіком.

Після переходу з першої важкої ваги в суперважку Усик отримав статус обов'язкового претендента на чемпіонський титул WBO.

"Мені дуже хочеться побачити бій за звання абсолютного чемпіона у суперважкій вазі між чемпіоном WBO Ентоні Джошуа та чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі. Але обов'язковий захист титулу WBO повинна бути такою", - написав Валькасер в Twitter.

Додатково він пояснив ситуацію вже в коментарях: "Усик повинен зустрітися з переможцем бою Джошуа - Ф'юрі? Так".

Раніше повідомлялося, що промоутер українського боксера Олександра Усика Олександр Красюк прокоментував інформацію про плани чемпіона світу за версією WBC Тайсона Ф'юрі і володаря поясів IBF, WBA, WBO і IBO Ентоні Джошуа провести свій поєдинок в наступному році.

"Усик відмовився від вершини у важкій вазі, щоб отримати чемпіонський поєдинок у суперважкому дивізіоні. Найкраще, що я можу для нього зробити, - переконатися, що жертви Олександра були не марні. Ми повинні організувати Усику титульний бій у суперважкій вазі як можна швидше. І ми будемо стояти на своєму", - сказав промоутер.

Також ми писали, що бій Олександр Усик - Дерек Чісора не відбудеться найближчим часом.

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"Ніякої дати бою зараз немає. Щоб організувати поєдинок такого високого рівня потрібні вболівальники. Потрібні фанати, які заповнять всі трибуни. Вболівальники потрібні для того, щоб покрити всі витрати на проведення битви. А значить, що найближчим часом бою не буде. Це розчаровує".

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