Президент Всемирной боксерской организации (WBO) Франциско Валькарсел отреагировал на новость о том, что чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа договорился о проведении боя с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Об этом передает Politeka.net со ссылкой на Twitter президента (WBO).

Валькарсел заявил, что необходимо провести обязательную защиту пояса WBO в бою с украинцем Александром Усиком.

После перехода из первого тяжелого веса в супертяжелый Усик получил статус обязательного претендента на чемпионский титул WBO.

"Мне очень хочется увидеть бой за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе между чемпионом WBO Энтони Джошуа и чемпионом WBC Тайсоном Фьюри. Но обязательная защита титула WBO должна быть следующей", - написал Валькасер в Twitter.

Дополнительно он пояснил ситуацию уже в комментариях: "Усик должен встретиться с победителем боя Джошуа - Фьюри? Да".

Ранее сообщалось, что промоутер украинского боксера Александра Усика Александр Красюк прокомментировал информацию о планах чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри и обладателя поясов IBF, WBA, WBO и IBO Энтони Джошуа провести свой поединок в следующем году.

"Усик отказался от вершины в тяжелом весе, чтобы получить чемпионский поединок в супертяжелом дивизионе. Самое верное, что я могу для него сделать, - убедиться, что жертвы Александра были не напрасны. Мы должны организовать Усику титульный бой в супертяжелом весе как можно быстрее. И мы будем стоять на своем", - сказал промоутер.

Также мы писали, что бой Александр Усик - Дерек Чисора не состоится в ближайшее время.

Об этом заявил промоутер британского супертяжеловеса Дэвид Хэй.

"Никакой даты боя сейчас нет. Чтобы организовать поединок такого высокого уровня нужны болельщики. Нужны фанаты, которые заполнят все трибуны. Болельщики нужны для того, чтобы покрыть все расходы на проведение битвы. А значит, что в ближайшее время боя не будет. Это разочаровывает".

Напомним, Усик перед боем с Чисорой освоил новый вид спорта, видео.

Также Politeka писала, что промоутер назвал соперников Джошуа на следующие три боя: Усик лишний.