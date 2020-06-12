Екс-чемпіон світу в першій напівсередній вазі Костя Цзю розповів, як він відноситься до українського боксера Олександра Усика

«І що мені ще подобається – його поведінка поза рингом. Це людина, що відстоює свою життєву позицію в усьому, що він робить. Навіть незважаючи на те, що це, по оцінці багатьох людей, що йде з негативом.

У мій час спорт завжди був поза політики. Але я розумію, що ми живемо в іншому світі, і ці слова стали синонімами. Я противник цього і завжди буду стояти на позиції, що не можна змішувати ці справи. Чудовий спортсмен повинен бути просто спортсменом», – сказав Цзю.

Популярні новини зараз

Українцям несподівано підвищили пенсії, рішення Кабміну: кому чекати нових грошей з 1 липня

Масове "блокування" рахунків українців, почалася розсилка смс: "В цілях безпеки..."

Єфремова після скандальної ДТП знайшли без свідомості, на шиї страшний слід: з'явилися подробиці і фото

"По 4200 гривень на сім'ю": українців попередили про втрату житла через комуналку, що відбувається
Показати ще

До речі, на даний момент в Україні досить боксерів, які в найближчі роки будуть активно підбиратися до поясів, попутно показуючи крутий бокс

Карен Чухаджян

Вік: 24 роки
Рекорд: 16–1, 7 ДО
Вагова категорія: напівсередня

Карен Чухаджян

Іван Голуб

Вік: 31 рік
Рекорд: 18–1, 14 КО
Вагова категорія: напівсередня

В'ячеслав Шабранський

Вік: 33 роки
Рекорд: 21–2, 17 КО
Вагова категорія: напівважка

Сергій Богачук

Вік: 25 років
Рекорд: 17–0, 17 КО
Категорія: перша середня

Нагадаємо, Усик перед боєм з Чісорою освоїв новий вид спорту, відео.

Також Politeka писала, що промоутер назвав суперників Джошуа на наступні три бою: Усик зайвий.