Екс-чемпіон світу в першій напівсередній вазі Костя Цзю розповів, як він відноситься до українського боксера Олександра Усика
«І що мені ще подобається – його поведінка поза рингом. Це людина, що відстоює свою життєву позицію в усьому, що він робить. Навіть незважаючи на те, що це, по оцінці багатьох людей, що йде з негативом.
У мій час спорт завжди був поза політики. Але я розумію, що ми живемо в іншому світі, і ці слова стали синонімами. Я противник цього і завжди буду стояти на позиції, що не можна змішувати ці справи. Чудовий спортсмен повинен бути просто спортсменом», – сказав Цзю.
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До речі, на даний момент в Україні досить боксерів, які в найближчі роки будуть активно підбиратися до поясів, попутно показуючи крутий бокс
Карен Чухаджян
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Рекорд: 16–1, 7 ДО
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Нагадаємо, Усик перед боєм з Чісорою освоїв новий вид спорту, відео.
Також Politeka писала, що промоутер назвав суперників Джошуа на наступні три бою: Усик зайвий.