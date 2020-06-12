Екс-чемпіон світу в першій напівсередній вазі Костя Цзю розповів, як він відноситься до українського боксера Олександра Усика

«І що мені ще подобається – його поведінка поза рингом. Це людина, що відстоює свою життєву позицію в усьому, що він робить. Навіть незважаючи на те, що це, по оцінці багатьох людей, що йде з негативом.

У мій час спорт завжди був поза політики. Але я розумію, що ми живемо в іншому світі, і ці слова стали синонімами. Я противник цього і завжди буду стояти на позиції, що не можна змішувати ці справи. Чудовий спортсмен повинен бути просто спортсменом», – сказав Цзю.

До речі, на даний момент в Україні досить боксерів, які в найближчі роки будуть активно підбиратися до поясів, попутно показуючи крутий бокс

Карен Чухаджян

Вік: 24 роки

Рекорд: 16–1, 7 ДО

Вагова категорія: напівсередня

Іван Голуб

Вік: 31 рік

Рекорд: 18–1, 14 КО

Вагова категорія: напівсередня

В'ячеслав Шабранський

Вік: 33 роки

Рекорд: 21–2, 17 КО

Вагова категорія: напівважка

Сергій Богачук

Вік: 25 років

Рекорд: 17–0, 17 КО

Категорія: перша середня

Нагадаємо, Усик перед боєм з Чісорою освоїв новий вид спорту, відео.

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