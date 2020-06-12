Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Костя Цзю рассказал, как он относится к украинскому боксеру Александру Усику
«И что мне еще нравится – его поведение вне ринга. Это человек, отстаивающий свою жизненную позицию во всем, что он делает. Даже несмотря на то, что это, по оценке многих людей, идет с негативом.
В мое время спорт всегда был вне политики. Но я понимаю, что мы живем в другом мире сейчас, и эти слова стали синонимами. Я противник этого и всегда буду стоять на позиции, что нельзя мешать эти дела. Великолепный спортсмен должен быть просто спортсменом», – сказал Цзю.
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Рекорд: 16–1, 7 КО
Весовая категория: полусредняя
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Возраст: 25 лет
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Категория: первая средняя
Напомним, Усик перед боем с Чисорой освоил новый вид спорта, видео.
Также Politeka писала, что промоутер назвал соперников Джошуа на следующие три боя: Усик лишний.