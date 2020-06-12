Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Костя Цзю рассказал, как он относится к украинскому боксеру Александру Усику

«И что мне еще нравится – его поведение вне ринга. Это человек, отстаивающий свою жизненную позицию во всем, что он делает. Даже несмотря на то, что это, по оценке многих людей, идет с негативом.

В мое время спорт всегда был вне политики. Но я понимаю, что мы живем в другом мире сейчас, и эти слова стали синонимами. Я противник этого и всегда буду стоять на позиции, что нельзя мешать эти дела. Великолепный спортсмен должен быть просто спортсменом», – сказал Цзю.

К слову, на данный момент в Украине достаточно боксеров, которые в ближайшие годы будут активно подбираться к поясам, попутно показывая крутой бокс

Карен Чухаджян

Возраст: 24 года

Рекорд: 16–1, 7 КО

Весовая категория: полусредняя

Иван Голуб

Возраст: 31 год

Рекорд: 18–1, 14 КО

Весовая категория: полусредняя

Вячеслав Шабранский

Возраст: 33 года

Рекорд: 21–2, 17 КО

Весовая категория: полутяжелая

Сергей Богачук

Возраст: 25 лет

Рекорд: 17–0, 17 КО

Категория: первая средняя

Напомним, Усик перед боем с Чисорой освоил новый вид спорта, видео.

Также Politeka писала, что промоутер назвал соперников Джошуа на следующие три боя: Усик лишний.