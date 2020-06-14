Відома боєць Пейдж Ванзант показала, як займається в спортзалі
Красуня в цей раз була в лосинах і коротенькому топі, вирішивши залишитися без взуття. Волосся Пейдж зібрала в хвіст, щоб вони не заважали тренуванні. Ванзант встрибнула на боксерську грушу, обнявши її ногами, а рукою схопилася за її верхівку, завдяки чому кадр вийшов не тільки спортивним, але й дуже спекотним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати поставили понад 30 тисяч лайків і написали безліч коментарів:
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Повідомлялося, що відома боєць змішаних єдиноборств Пейдж Ванзант показала себе у ванній і розповіла про своє дозвілля.
На фото Ванзант лежала у ванні з піною, показуючи тільки частково голову, ноги і руки. Красуня пальцями показу сердечко. На фото можна побачити ще й ноги Остіна - чоловіка Пейдж, у якого між ними і лежала зірка.
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