Известная боец смешанных единоборств Пейдж Ванзант показала домашнее фото без лишней одежды

Красавица стояла в тапках и держала в руке шляпу, повернувшись спиной к камере. Ванзант больше ничего не надела, прикрыла только пятую точку головным убором. В этот раз девушка решила собрать волосы в хвост. Рядом можно увидеть собаку и мужчину, который тоже стоял без одежды, зато в шапке. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Носить всю одежду всегда.... Не для нас", - написала Пейдж под фото.

Фанаты поставили множество лайков и написали много комплиментов:

"Прекрасное тело. Вы все влюблены, и я люблю это", "Кто делает фото?", "Представьте Пейдж и Остина голыми, но удалите Остина", "Кто делает эти фото для тебя", "Пейдж, подкинь мне эту шляпу", "Пожалуйста, остановись", "Можно смотреть вечно", "Шляпа только мешает".

Ранее мы сообщали, что известная боец смешанных единоборств Пейдж Ванзант покинула ринг ради соблазнительного образа на пляже.

На фото Пейдж стоит в белом бикини, которое почти не закрывает объемную грудь. Ванзант стояла на пляже и ее сняли по бедра, а образ боец дополнила распущенными волосами, которые частично закрывали ей лицо.

"Кто-то призывал к сексуальному фото?", - подписала фото Пейдж.

Фанаты поставили почти 150 тысяч лайков и написали множество комментариев, в которых хвалили красоту борца.

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