Американская модель из UFC Пейдж Ванзант показала фото горячей тренировки
Так, спортсменка вместе с парнем Остином Вандерфордом, который является бойцом MMA, опубликовала фото с ночной тренировки.
Снимок собрал больше 134 тысяч лайков. На следующий день Ванзант опубликовала еще одно фото со своим парнем - в этот раз они обнаженные готовят на кухне.
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Стоит отметить, что девушка любит баловать своих подписчиков пикантными фото.
В Instagram-профиле красотки часто появляются снимки, на которых на девушке минимально одежды.
Ранее мы писали, что экс-боец смешанных единоборств Сидни Суини активно набирает популярность благодаря ролям в известных молодежных сериалах.
Но многие знают девушку благодаря спортивным достижением. С 14 лет Суини начала заниматься MMA, а в 18 приняла участие в соревнованиях по грэпплингу, в котором ей противостояли парни из более высокой весовой категории.
Экс-боец MMA успешно ведет страницу в соцсетях - у Сидни более 1 млн. подписчиков. В профиле часто появляются откровенные фото, которые собирают тысячи лайков и сотни комментариев.
Напомним, Даяна Ястремская показала пикантные формы в одном белье.
Как сообщала Politeka, бесстыжая Ястремская показала, как развлекается в Испании: жаркие фото.
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