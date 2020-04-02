Американская модель из UFC Пейдж Ванзант показала фото горячей тренировки

Так, спортсменка вместе с парнем Остином Вандерфордом, который является бойцом MMA, опубликовала фото с ночной тренировки.

Снимок собрал больше 134 тысяч лайков. На следующий день Ванзант опубликовала еще одно фото со своим парнем - в этот раз они обнаженные готовят на кухне.

Стоит отметить, что девушка любит баловать своих подписчиков пикантными фото.

В Instagram-профиле красотки часто появляются снимки, на которых на девушке минимально одежды.

Ранее мы писали, что экс-боец смешанных единоборств Сидни Суини активно набирает популярность благодаря ролям в известных молодежных сериалах.

Но многие знают девушку благодаря спортивным достижением. С 14 лет Суини начала заниматься MMA, а в 18 приняла участие в соревнованиях по грэпплингу, в котором ей противостояли парни из более высокой весовой категории.

Экс-боец MMA успешно ведет страницу в соцсетях - у Сидни более 1 млн. подписчиков. В профиле часто появляются откровенные фото, которые собирают тысячи лайков и сотни комментариев.

Напомним, Даяна Ястремская показала пикантные формы в одном белье.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Ястремская показала, как развлекается в Испании: жаркие фото.

Также Politeka писала, что горячая Ястремская без нижнего белья засветила лишнее.