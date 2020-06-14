Известная боец Пейдж Ванзант показала, как занимается в спортзале

Красотка в этот раз была в лосинах и коротеньком топе, решив остаться без обуви. Волосы Пейдж собрала в хвост, чтобы они не мешали тренировке. Ванзант запрыгнула на боксерскую грушу, обняв ее ногами, а рукой ухватилась за ее верхушку, благодаря чему кадр получился не только спортивным, но и очень жарким. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 30 тысяч лайков и написали множество комментариев:

"Я люблю тебя, ты нокаут для мужчин. Это правда", "Если у тебя будет идеальный удар, то ты сможешь победить Аманду Нунес", "Не могу дождаться встречи с тобой", "Вот это допинг".

Сообщалось, что известная боец смешанных единоборств Пейдж Ванзант показала себя в ванной и рассказала о своем досуге.

На фото Ванзант лежала в ванной с пеной, показывая только частично голову, ноги и руки. Красавица пальцами показа сердечко. На фото можно увидеть еще и ноги Остина - мужа Пейдж, у которого между ними и лежала звезда.

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Боец UFC в наилегчайшем женском дивизионе Рэйчел Остович была доставлена в госпиталь со сломанной орбитальной костью.

На данный момент известно, что спортсменка пострадала от нападения со стороны мужчины.

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