Известная боец смешанных единоборств Пейдж Ванзант покинула ринг ради соблазнительного образа на пляже

На фото Пейдж стоит в белом бикини, которое почти не закрывает объемную грудь. Ванзант стояла на пляже и ее сняли по бедра, а образ боец дополнила распущенными волосами, которые частично закрывали ей лицо. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Кто-то призывал к сексуальному фото?", - подписала фото Пейдж.

Фанаты поставили почти 150 тысяч лайков и написали множество комментариев, в которых хвалили красоту борца.

Сообщалось, что американская модель из UFC Пейдж Ванзант показала фото горячей тренировки.

Так, спортсменка вместе с парнем Остином Вандерфордом, который является бойцом MMA, опубликовала фото с ночной тренировки.

Снимок собрал больше 134 тысяч лайков. На следующий день Ванзант опубликовала еще одно фото со своим парнем - в этот раз они обнаженные готовят на кухне.

Сообщалось, что боец смешанных единоборств в MMA и Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Пейдж Ванзант чуть не задушила американского военного.

Инцидент произошел, когда спортсменка выступала перед американскими военными. Девушка чуть не задушила служащего ВМС США.

Девушка решила показать удушающий прием на одном из добровольцев. Комментируя свои действия, Ванзант плотно обхватила мужчину за шею.

Напомним, Знаменитая спортсменка увеличила прелести и снялась в горячей фотосессии

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