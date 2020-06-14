Дворазова українська чемпіонка світу з дзюдо Дар'я Білодід блиснула розкішною фігурою

Як повідомляє Politeka.net, фото дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Красуня була одягнена в обтягуючі лосини і короткий топ. На фото видно всі принади спортивної фігури: плоский животик і підкачані плечі. Красуня тримала в руках пляшку води.

«Думаю, багато хто знає, наскільки вода важлива для людського організму. Особливо для спортсменів, які втрачають багато рідини під час інтенсивних тренувань. Саме тому я стежу за водним балансом у своєму організмі», - розповіла Білодід.

За годину її фото зібрало понад 15 тисяч лайків. В коментарях їй залишили масу компліментів.

«Прес у тебе слабкий. немає кубиків», «Змістила Світоліну з пляшки, тепер теніс на дзюдо міняти доведеться», «Красуня», «Ти номер один», «Даша - Ви шикарні! Приємно, коли вітчизняні зірки спорту просувають вітчизняну продукцію!», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Білодід поділилася фото, на якому сиділа в модному джинсовому прикиді. Красуня одягла толстовку, поверх якої накинула куртку. Вниз спортсменка одягла джинси з дірками на колінах. Кросівки з рожевими вставками доповнили образ.

Нагадаємо, що спокуслива Білодід похвалилася "магічними" знімками: "Що за кішечка".

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