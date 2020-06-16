Чемпіону світу за версією WBC Тайсону Ф'юрі (30-0-1, 21 KO) та чемпіону Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) не повинні перешкодити обов'язкові претенденти Ділліан Вайт (27-1, 18 КО) та Олександр Усик (17-0, 13 КО)

Про це заявив промоутер Ф'юрі Боб Арум.

"Уайт може побитися за титул тимчасового чемпіона або за інше звання, що його задовольнить. Можливо, буде краще, якщо Уайт поб'ється з Усиком, щоб визначити справжнього претендента. Тим часом Джошуа і Ф'юрі проведуть два поєдинки.

Несправедливо прискорювати обов'язкові захисти або залишати ті ж терміни, тому що через вірус боксери не могли битися більшу частину цього року.

Я думаю, що після завершення пандемії бокс буде абсолютно іншим. Люди працюють разом, вони бажають влаштувати найкращі бої. Їх не потрібно пов'язувати обов'язковими захистами", – заявив Арум.

До речі, Тайсон Ф'юрі в черговий раз підтвердив, що збирається завершити кар'єру після бою проти Ентоні Джошуа

Переможець цього поєдинку стане абсолютним чемпіоном світу.

«У мене залишилося ще два бої, потім настане час серйозно замислитися про те, що робити далі. Скільки можна? Я не програю вже у 31 поєдинку, вже 12 років виступаю в професійному боксі.

Я вже став чемпіоном світу у важкій вазі. Після перемоги над Кличком я отримав всі титули. Думаю, останній бій буде з Ентоні Джошуа», - про це «Циганський король» розповів на шоу This Morning.

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