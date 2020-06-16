Чемпиону мира по версии WBC Тайсону Фьюри (30-0-1, 21 KO) и чемпиону Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) не должны помешать обязательные претенденты Диллиан Уайт (27-1, 18 КО) и Александр Усик (17-0, 13 КО)

Об этом заявил промоутер Фьюри Боб Арум.

"Уайт может подраться за титул временного чемпиона или за другое звание, которое его удовлетворит. Возможно, будет лучше, если Уайт подерется с Усиком, чтобы определить настоящего претендента. Тем временем Джошуа и Фьюри проведут два поединка.

Несправедливо ускорять обязательные защиты или оставлять те же сроки, потому что из-за вируса боксеры не могли сражаться большую часть этого года.

Я думаю, что после завершения пандемии бокс будет совершенно другим. Люди работают вместе, они желают устроить лучшие бои. Их не нужно связывать обязательными защитами", – заявил Арум.

К слову, Тайсон Фьюри в очередной раз подтвердил, что собирается завершить карьеру после боя против Энтони Джошуа

Победитель этого поединка станет абсолютным чемпионом мира.

«У меня осталось еще два боя, потом настанет время серьезно задуматься о том, что делать дальше. Сколько можно? Я не проигрываю уже в 31 поединке, уже 12 лет выступаю в профессиональном боксе.

Я уже стал чемпионом мира в тяжелом весе. После победы над Кличко я получил все титулы. Думаю, последний бой будет с Энтони Джошуа», - об этом «Цыганский король» рассказал на шоу This Morning.

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