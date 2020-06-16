Український боксер Олександр Усик змінив "карантинний" імідж

Так, боксер опублікував фото "до" і "після" в Instagram і попросив підписників вибрати один з варіантів.

Усик під час карантину відрощував волосся на голові, а також відпустив бороду, тепер підстригся і поголився.

Думки фоловерів розділилися: "2, Бо перший образ в Овєчкіна", "Карантин і після))", "Звичайно ж 2, Чемпіонський стиль", "1 більш вільний 👍".

До речі, бій Олександр Усик - Дерек Чісора не відбудеться найближчим часом.

Про це заявив промоутер британського суперважкоатлета Девід Хей.

"Ніякої дати бою зараз немає. Щоб організувати поєдинок такого високого рівня потрібні вболівальники. Потрібні фанати, які заповнять всі трибуни. Вболівальники потрібні для того, щоб покрити всі витрати на проведення битви. А значить, що найближчим часом бою не буде. Це розчаровує".

До речі, боксери повинні були вийти в ринг 23 травня в Лондоні, але бій перенесли на невизначений термін через пандемію.

Спортсмен заявив, що вчинки українців не заслуговують такої критики.

Нагадаємо, Усик відправив Чісору в нокаут, відео: вистачило всього два раунди.

Як повідомляла Politeka, Усику дісталося від екс-чемпіона: "Не природжений супертяж".

Також Politeka писала, що Усик "нокаутував" хейтера на очах у фанатів: "Ти боягуз".