Украинский боксер Александр Усик сменил "карантинный" имидж
Так, боксер опубликовал фото "до" и "после" в Instagram и попросил подписчиков выбрать один из вариантов.
Усик во время карантина отращивал волосы на голове, а также отпустил бороду, теперь подстригся и побрился.
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Мнения подписчиков разделились: " 2, Бо перший образ в Овєчкіна", "Карантин и после))", "Конечно же 2, Чемпионский стиль", "1 более свободный 👍".
К слову, бой Александр Усик - Дерек Чисора не состоится в ближайшее время.
Об этом заявил промоутер британского супертяжеловеса Дэвид Хэй.
"Никакой даты боя сейчас нет. Чтобы организовать поединок такого высокого уровня нужны болельщики. Нужны фанаты, которые заполнят все трибуны. Болельщики нужны для того, чтобы покрыть все расходы на проведение битвы. А значит, что в ближайшее время боя не будет. Это разочаровывает".
К слову, боксеры должны были выйти в ринг 23 мая в Лондоне, но бой перенесли на неопределенный срок из-за пандемии.
Спортсмен заявил, что поступки украинцев не заслуживают такой критики.
Напомним, Усик отправил Чисору в нокаут, видео: хватило всего два раунда.
Как сообщала Politeka, Усику досталось от экс-чемпиона: "Не прирожденный супертяж".
Также Politeka писала, что Усик "нокаутировал" хейтера на глазах у фанатов: "Ты трусишка".