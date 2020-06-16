Відома спортсменка Аліса Шмідт, яку визнали найкращою легкоатлеткою світу, показала себе в звичайному житті

На фото красуня позує в білих кросівках, чорному топі і спідниці. Образ Аліса доповнила чорною сумочкою і ременем на талії, а також волосся зібрала частково в хвіст. Шмідт позувала на тлі стіни, показуючи свої прекрасні ноги. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Нарешті літо", - лаконічно підписала фото легкоатлетка.

Фанати поставили понад 60 тисяч лайків і написали безліч коментарів:

"Дуже красива", "Ох", "Ваші світле волосся красиві", "Ти так мило виглядаєш", "Літо прийшло", "Елегантна", "Приїжджай на Ібіцу", "Ідеальний спокуса".

Повідомлялося, що відома спортсменка Аліса Шмідт показала пружні форми.

На фото красуня позувала в чорному топі і коротеньких чорних шортах. Аліса вирішила залишити волосся розпущеним, взявшись однією рукою за них. На руці у Шмідт можна побачити гумки для волосся, а на другий - браслет. Легкоатлетка спокусливо вигнулась на біговій доріжці і показала ідеальний прес.

Раніше ми повідомляли, що популярна фітнес-модель Ана Чері вирішила присоромити фанатів, показавши на відпочинку бездоганне тіло в крихітному купальнику.

Так, модель позує лежачи на шезлонгу в крихітному купальнику, який практично не видно При цьому особа модель вирішила прикрити за допомогу елегантною кепки.

Нагадаємо, спокуслива легкоатлетка Аліса Шмідт захопила кадром з роздягальні спортзалу

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