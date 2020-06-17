Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк заявив, що у разі відмови Джошуа зустрітися з українським боксером британець буде змушений відмовитися від пояса WBO

Про це повідомляє BoxingScene.

"Бій Усика проти Джоша повинен бути раніше поєдинку проти британця Пулєва. Але ми були гнучкими і не надавали особливого тиску, дозволивши Джошуа спочатку провести обов'язковий захист титулу IBF, поки Усик битиметься з Чісорою. Тепер ми вимагаємо від Джошуа битися з Усиком або відмовитися від пояса WBO ", - сказав Красюк.

Якщо Джошуа відмовиться від титул WBO, його поєдинок проти іншого британського боксера Тайсона Ф'юрі в 2021 році втратить статус бою за звання абсолютного чемпіона світу.

Раніше повідомлялося, що промоутер українського боксера Олександра Усика Олександр Красюк прокоментував інформацію про плани чемпіона світу за версією WBC Тайсона Ф'юрі і володаря поясів IBF, WBA, WBO і IBO Ентоні Джошуа провести свій поєдинок в наступному році.

"Усик відмовився від вершини у важкій вазі, щоб отримати чемпіонський поєдинок у суперважкому дивізіоні. Найкраще, що я можу для нього зробити, - переконатися, що жертви Олександра були не марні. Ми повинні організувати Усику титульний бій у суперважкій вазі як можна швидше. І ми будемо стояти на своєму", - сказав промоутер.

До речі, на даний момент в Україні досить боксерів, які в найближчі роки будуть активно підбиратися до поясів, попутно показуючи крутий бокс

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