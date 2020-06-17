Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк заявив, що у разі відмови Джошуа зустрітися з українським боксером британець буде змушений відмовитися від пояса WBO
Про це повідомляє BoxingScene.
"Бій Усика проти Джоша повинен бути раніше поєдинку проти британця Пулєва. Але ми були гнучкими і не надавали особливого тиску, дозволивши Джошуа спочатку провести обов'язковий захист титулу IBF, поки Усик битиметься з Чісорою. Тепер ми вимагаємо від Джошуа битися з Усиком або відмовитися від пояса WBO ", - сказав Красюк.
Якщо Джошуа відмовиться від титул WBO, його поєдинок проти іншого британського боксера Тайсона Ф'юрі в 2021 році втратить статус бою за звання абсолютного чемпіона світу.
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Раніше повідомлялося, що промоутер українського боксера Олександра Усика Олександр Красюк прокоментував інформацію про плани чемпіона світу за версією WBC Тайсона Ф'юрі і володаря поясів IBF, WBA, WBO і IBO Ентоні Джошуа провести свій поєдинок в наступному році.
"Усик відмовився від вершини у важкій вазі, щоб отримати чемпіонський поєдинок у суперважкому дивізіоні. Найкраще, що я можу для нього зробити, - переконатися, що жертви Олександра були не марні. Ми повинні організувати Усику титульний бій у суперважкій вазі як можна швидше. І ми будемо стояти на своєму", - сказав промоутер.
До речі, на даний момент в Україні досить боксерів, які в найближчі роки будуть активно підбиратися до поясів, попутно показуючи крутий бокс
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