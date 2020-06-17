Промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что в случае отказа Джошуа встретиться с украинским боксером британец будет вынужден отказаться от пояса WBO
Об этом сообщает BoxingScene.
"Бой Усика против Джоша должен быть ранее поединка британца против Пулева. Но мы были гибкими и не оказывали особого давления, позволив Джошуа сначала провести обязательную защиту титула IBF, пока Усик сразится с Чисорой. Теперь мы требуем от Джошуа драться с Усиком или отказаться от пояса WBO ", - сказал Красюк.
Если Джошуа откажется от титул WBO, его поединок против другого британского боксера Тайсона Фьюри в 2021 году потеряет статус боя за звание абсолютного чемпиона мира.
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Ранее сообщалось, что промоутер украинского боксера Александра Усика Александр Красюк прокомментировал информацию о планах чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри и обладателя поясов IBF, WBA, WBO и IBO Энтони Джошуа провести свой поединок в следующем году.
"Усик отказался от вершины в тяжелом весе, чтобы получить чемпионский поединок в супертяжелом дивизионе. Самое верное, что я могу для него сделать, - убедиться, что жертвы Александра были не напрасны. Мы должны организовать Усику титульный бой в супертяжелом весе как можно быстрее. И мы будем стоять на своем", - сказал промоутер.
К слову, на данный момент в Украине достаточно боксеров, которые в ближайшие годы будут активно подбираться к поясам, попутно показывая крутой бокс
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