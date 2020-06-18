Американець Джошуа Грір бився проти Майка Планії з Філіппін
Спочатку Грір був безумовним фаворитом бою і навіть на зважування приніс подушку, пообіцявши Планії, що відправить його "спати".
Але в першому ж раунді Грір пропустив потужний удар і, здавалося, що це нокаут, але це був лише нокдаун.
Американець зумів піднятися до рахунку "10" і продовжити бій. У шостому раунді Планіа знову відправив Гріра в нокдаун.
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До речі, засновник промоутерської компанії Top Rank Боб Арум склав, на його думку, портрет ідеального боксера.
Найбільше якостей у характеристику взяли від Мохаммеда Алі.
Ідеальний боєць за версією Боба Арума
Сила – Майк Тайсон (50-6-0, 44 КО).
Швидкість – Менні Пакьяо (62-7-2, 39 KO).
Боксерський інтелект – Мохаммед Алі (56-5, 36 KO).
Джеб – Мохаммед Алі (56-5, 36 KO).
Міцне підборіддя – Мохаммед Алі (56-5, 36 KO).
Мужність – Хуліо Сезар Чавес (107-6-2, 85 KO).
Захист – Андре Уорд (32-0, 16 KO).
Нещодавно ми писали, що 2020 рік готує для любителів боксу чимало захоплюючих поєдинків
Вболівальники побачать повторне протистояння американця Деонтея Вайлдера і британця Тайсона Ф'юрі в суперважкій вазі, битву Василя Ломаченка і Теофимо Лопеса за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі, поєдинки Олександра Усика і Ентоні Джошуа.
Розклад головних боїв 2020 року.
Олександр Усик (17-0, 13 КО, Україна) – Дерек Чісора (32-9, 23 КО, Великобританія)
Бій за статус обов'язкового претендента на титул чемпіона світу за версією WBO в суперважкій вазі
Василь Ломаченко (14-1, 10 КО, Україна) – Теофимо Лопес (15-0, 12 КО, США)
Бій за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі
25 липня – 9 серпня
Токіо, Японія
Олімпійські ігри
Нагадаємо, Усик перед боєм з Чісорою освоїв новий вид спорту, відео.
Також Politeka писала, що промоутер назвав суперників Джошуа на наступні три бою: Усик зайвий.