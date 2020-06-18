Американець Джошуа Грір бився проти Майка Планії з Філіппін

Спочатку Грір був безумовним фаворитом бою і навіть на зважування приніс подушку, пообіцявши Планії, що відправить його "спати".

Але в першому ж раунді Грір пропустив потужний удар і, здавалося, що це нокаут, але це був лише нокдаун.

Американець зумів піднятися до рахунку "10" і продовжити бій. У шостому раунді Планіа знову відправив Гріра в нокдаун.

До речі, засновник промоутерської компанії Top Rank Боб Арум склав, на його думку, портрет ідеального боксера.

Найбільше якостей у характеристику взяли від Мохаммеда Алі.

Ідеальний боєць за версією Боба Арума

Сила – Майк Тайсон (50-6-0, 44 КО).

Швидкість – Менні Пакьяо (62-7-2, 39 KO).

Боксерський інтелект – Мохаммед Алі (56-5, 36 KO).

Джеб – Мохаммед Алі (56-5, 36 KO).

Міцне підборіддя – Мохаммед Алі (56-5, 36 KO).

Мужність – Хуліо Сезар Чавес (107-6-2, 85 KO).

Захист – Андре Уорд (32-0, 16 KO).

Нещодавно ми писали, що 2020 рік готує для любителів боксу чимало захоплюючих поєдинків

Вболівальники побачать повторне протистояння американця Деонтея Вайлдера і британця Тайсона Ф'юрі в суперважкій вазі, битву Василя Ломаченка і Теофимо Лопеса за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі, поєдинки Олександра Усика і Ентоні Джошуа.

Розклад головних боїв 2020 року.

Олександр Усик (17-0, 13 КО, Україна) – Дерек Чісора (32-9, 23 КО, Великобританія)

Бій за статус обов'язкового претендента на титул чемпіона світу за версією WBO в суперважкій вазі

Василь Ломаченко (14-1, 10 КО, Україна) – Теофимо Лопес (15-0, 12 КО, США)

Бій за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі

25 липня – 9 серпня

Токіо, Японія

Олімпійські ігри

Нагадаємо, Усик перед боєм з Чісорою освоїв новий вид спорту, відео.

Також Politeka писала, що промоутер назвав суперників Джошуа на наступні три бою: Усик зайвий.