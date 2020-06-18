Американец Джошуа Грир дрался против Майка Плании из Филиппин
Сначала Грир был безусловным фаворитом боя и даже на взвешивание принес подушку, пообещав Плании, что отправит его "спать".
Но в первом же раунде Грир пропустил мощнейший удар и, казалось, что это нокаут, но это был лишь нокдаун.
Американец сумел подняться до счета "10" и продолжить бой. В шестом раунде Планиа вновь отправил Грира в нокдаун.
Джоли решила поддержать дочь и первой сменила пол: как теперь выглядит красотка
Приватбанк не возвращает деньги, пополнение счета обернулось бедой: "Пришло смс, что..."
Украинцам вернут сотни гривен, Минфин принял экстренное решение: "Деньги получат те, кто..."
Как выглядели Лорак, Брежнева, Орбакайте и другие звезды на школьном выпускном: забавные фото
К слову, основатель промоутерской компании Top Rank Боб Арум составил, по его мнению, портрет идеального боксера.
Больше всего качеств в характеристику взяли от Мохаммеда Али.
Идеальный боец по версии Боба Арума
Сила – Майк Тайсон (50-6-0, 44 KO).
Скорость – Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 KO).
Боксерский интеллект – Мохаммед Али (56-5, 36 KO).
Джеб – Мохаммед Али (56-5, 36 KO).
Крепкий подбородок – Мохаммед Али (56-5, 36 KO).
Мужество – Хулио Сезар Чавес (107-6-2, 85 KO).
Защита – Андре Уорд (32-0, 16 KO).
Недавно мы писали, что 2020 год готовит для любителей бокса немало захватывающих поединков
Болельщики увидят повторное противостояние американца Деонтея Уайлдера и британца Тайсона Фьюри в супертяжелом весе, битву Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе, поединки Александра Усика и Энтони Джошуа.
Расписание главных боев 2020 года.
Александр Усик (17-0, 13 КО, Украина) – Дерек Чисора (32-9, 23 КО, Великобритания)
Бой за статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе
Василий Ломаченко (14-1, 10 КО, Украина) – Теофимо Лопес (15-0, 12 КО, США)
Бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе
25 июля – 9 августа
Токио, Япония
Олимпийские игры
Напомним, Усик перед боем с Чисорой освоил новый вид спорта, видео.
Также Politeka писала, что промоутер назвал соперников Джошуа на следующие три боя: Усик лишний.