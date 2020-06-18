Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала, як радіє літу

На фото красуня позувала в білих шортах і сорочці, можливо вінтажному топі. Образ Бех доповнила капелюшком з червоним бантом, а в руках тримала великий букет різнокольорових троянд. Романчук стояла посеред поля пшениці, яка ще не дозріла, і посміхалася на камеру. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ти надихаєш мене. Завдяки тобі хочеться літати", - написала Бех.

Фанати поставили майже 5 тисяч лайків і написали безліч коментарів:

"Марина, витончена красива посмішка, елегантна в красивій обстановці, ви прекрасні", "Ви впевнені, що він виглядає добре?", "Прекрасна", "Трава зелена", "Неймовірний вигляд".

Раніше ми повідомляли, що гаряча Бех-Романчук похвалилася накаченим тілом в тісному одязі.

На кадрах відома спортсменка постала в топі і шортиках сірого кольору, які підкреслили і оголили гідності.

Груди зірки під сірої тісному тканиною практично не рухалася під час стрибків, а сідниці з ногами напружилися.

Повідомлялося, що українська чемпіонка з легкої атлетики Марина Бех-Романчук спустила лямки купальника заради спокусливого фото.

Бех-Романчук вирішила похвалитися своєю ідеальною фігурою, показавши шанувальникам, як виглядає в чорному цільному купальнику. При цьому спортсменка спустила його з плечей лямки і кокетливо підперла груди руками, привертаючи увагу глядачів до цієї частини свого тіла.

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