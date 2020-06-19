Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала, яке тіло отримала

На фото красуня позує в мініатюрному топі і спортивних трусах, доповнивши образ білими кросівками. На голові у Марини була пов'язка, а вона зібрала волосся у вузол. Бех спокусливо лягла на біговій доріжці і посміхалася, заплющивши від задоволення очі. Фотографія вийшла не тільки спортивною і демонструючою фігуру Романчук, але і гарячою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Тиждень майже позаду і погода супутня крутим тренуванням. Тримайте себе в формі на вихідних", - написала Романчук.

Фанати поставили майже 4 тисячі лайків і написали кілька коментарів:

"Це прекрасно", "Вау", "Дуже добре виглядаєш супер", "Важке завдання Ви дали на вихідні".

Нагадаємо, гаряча Бех-Романчук похвалилася накаченим тілом в тісному одязі.

На кадрах відома спортсменка постала в топі і шортиках сірого кольору, які підкреслили і оголили гідності.

Груди зірки під сірої тісному тканиною практично не рухалася під час стрибків, а сідниці з ногами напружилися.

Повідомлялося, що відома спортсменка Аліса Шмідт, яку визнали найкращою легкоатлеткою світу, показала пружні форми.

На фото красуня позувала в чорному топі і коротеньких чорних шортах. Аліса вирішила залишити волосся розпущеним, взявшись однією рукою за них. На руці у Шмідт можна побачити гумки для волосся, а на другий - браслет.

Нагадаємо, гаряча Бех-Романчук похвалилася накаченим тілом в тісному одязі

А ще Politeka писала, що гаряча Бех-Романчук похвалилася накаченим тілом в тісному одязі

Також Politeka повідомляла, що Бех-Романчук в спортивних трусах виставила напоказ вражаючі форми



