Легендарні українські боксери Віталій і Володимир Кличко потрапили в нестандартний рейтинг супертяжів

Список опублікував портал SportBible.

Так, Володимир Кличко опинився в числі переоцінених чемпіонів разом Майком Тайсоном і Девідом Хеєм. Віталій Кличко потрапив до числа елітних боксерів в компанії з Тайсоном Ф'юрі і Ріддіком Боу.

Найбільшими визнані Леннокс Льюїс, Евандер Холіфілд і Рой Джонс-молодший. Хорошими - Ентоні Джошуа, Деонтей Вайлдер, Кріс Берд і Майкл Мурер. Бійцями середнього рівня - Енді Руїс-молодший, Джозеф Паркер, Хасим Рахман, Руслан Чагаєв, Коррі Сандерс, Семюель Пітер, Султан Ібрагімов і Олег Маскаєв

Жахливими чемпіонами виявилися Шеннон Бріггс, Бермейн Стіверн, Микола Валуєв, Френк Бруно, Джон Руїс, Леймон Брюстер, Хербі Хайд, Сергій Ляхович і Генрі Акінванде. Чарльза Мартіна і Брюса Сэлдона журналісти зовсім не вважають боксерами.

Раніше ми писали, що британський супертяж Леннокс Льюїс назвав українця Віталія Кличка найсильнішим суперником, який був вище ростом.

«Я високо оцінюю Віталія і його стиль боксу, він змусив мене битися знизу вгору. Кличко – кращий серед великих хлопців, з якими я коли-небудь бився на рингу. Він пішов далі, щоб прокласти свій шлях і стати великим чемпіоном.

Я доторкнувся до нової епохи. Але традиційний сценарій був переписаний: старіючий чемпіон не був сходинкою на шляху молодого чемпіона», – заявив Льюїс.

Крім того, Politeka писала про поєдинок Фьюри-Уайлдер: тріумф британця і найяскравіші моменти поєдинку.

Також ми писали про вирішальний момент реваншу Ф'юрі - Уайлдер, американець не стримався.