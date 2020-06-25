Легендарные украинские боксеры Виталий и Владимир Кличко попали в нестандартный рейтинг супертяжей

Список опубликовал портал SportBible.

Так, Владимир Кличко оказался в числе переоцененных чемпионов вместе Майком Тайсоном и Дэвидом Хэем. Виталий Кличко попал в число элитных боксеров в компании с Тайсоном Фьюри и Риддиком Боу.

Величайшими признаны Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд и Рой Джонс-младший. Хорошими - Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер, Крис Берд и Майкл Мурер. Бойцами среднего уровня - Энди Руис-младший, Джозеф Паркер, Хасим Рахман, Руслан Чагаев, Корри Сандерс, Сэмюэль Питер, Султан Ибрагимов и Олег Маскаев

Ужасными чемпионами оказались Шэннон Бриггс, Бермэйн Стиверн, Николай Валуев, Фрэнк Бруно, Джон Руис, Леймон Брюстер, Херби Хайд, Сергей Ляхович и Генри Акинванде. Чарльза Мартина и Брюса Сэлдона журналисты вовсе не считают боксерами.

Ранее мы писали, что британский супертяж Леннокс Льюис назвал украинца Виталия Кличко самым сильным соперником, который был выше него ростом.

«Я высоко оцениваю Виталия и его стиль бокса, он заставил меня драться снизу вверх. Кличко – лучший среди больших парней, с которыми я когда-либо сражался в ринге. Он пошел дальше, чтобы проложить свой путь и стать великим чемпионом.

Я прикоснулся к новой эпохе. Но традиционный сценарий был переписан: стареющий чемпион не был ступенькой на пути молодого чемпиона», – заявил Льюис.

Кроме того, Politeka писала о поединке Фьюри-Уайлдер: триумф британца и самые яркие моменты поединка.

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