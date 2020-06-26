Український боксер Олександр Усик на мить забув про майбутні бої і тренування

Про це стало відомо завдяки новій публікації на сторінці об'єднання Олександра Усика та Василя Ломаченка Instagram.

Саша показав фото в яскравому образі шеф-кухаря і приготував "сніданок чемпіона", який складався з підсмажених ковбаски і яєць.

"Олександр Усик поділився своїм чемпіонським сніданком, а що було на сніданок у Вас сьогодні?" - підписали фото автори.

"Щось не те, де вітаміни?", "Чемпіонський сніданок,у найкращого супертяжа", " Щось фейс у чемпа як після доброї пиятики", "Саня насипай", - пишуть шанувальники в коментарях.

До речі, промоутер Олександр Красюк розповів про кар'єру Олександра Усика (17-0, 13 КО)

«На даному етапі в Усика немає ніяких планів з приводу завершення кар'єри. До тих пір, поки Олександр продовжує перемагати, він буде прагнути до більш високих результатів.

Всім рано чи пізно доводиться завершувати кар'єру. Але Усик хоче увійти в історію як єдиний боксер, який стане абсолютним чемпіоном світу в двох вагових категоріях», – сказав Красюк.

Нагадаємо, нещодавно українець заявив, що Чісорі ще потрібно потрапити в ціль, а потім сподіватися на нокаут.

«Я сконцентрований на своїй роботі. Активно працюю і буду це робити до дня бою. Розумію, що Усик збирається танцювати навколо мене, але ми дещо приготували».

«Ми активно тренуємо певні речі, і це дасть результат в день бою», - впевнений Чісора.

Крім того, деякі шанувальники боксу вважають, що український боксер Олександр Усик не досить сильний фізично, щоб витримувати потужні удари в суперважкій вазі

Але Усик не бачить в цьому проблеми.

«Якщо ти хочеш потрапити в ціль, то ти її спершу повинен побачити. Суперник може викидати будь-яку кількість ударів, але ти попади спочатку. Чісору я бачив в ринзі, коли я ще був аматором. Я бачив його бої з Кличком, з Хеєм.

Тоді мені здавалося, що всі ці великі хлопці дуже далеко, а зараз я готуюся вийти в ринг проти одного з них», - заявив Усик.

Нагадаємо, Усик перед боєм з Чісорою освоїв новий вид спорту, відео.

Як повідомляла Politeka, Усик показав, як буде "знищувати" Чісору: відео нищівних ударів

Також Politeka писала, що промоутер назвав суперників Джошуа на наступні три бою: Усик зайвий.