Украинский боксер Александр Усик на мгновение забыл о предстоящих боях и тренировках
Об этом стало известно благодаря новой публикации на странице объединения Александра Усика и Василия Ломаченко Instagram.
Саша показал фото в ярком образе шеф-повара и приготовил "завтрак чемпиона", который состоял из поджаренных колбаски и яиц.
"Александр Усик поделился своим чемпионским завтраком, а что было на завтрак у Вас сегодня?", - подписали фото авторы.
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"Чет не то, где витамины?", "Чемпионский завтрак,у лучшего супертяжа", "Чёт фейс у чемпа как после хорошей пьянки", "Саня насыпай", - пишут поклонники в комментариях.
К слову, промоутер Александр Красюк рассказал о карьере Александра Усика (17-0, 13 КО)
«На данном этапе у Усика нет никаких планов по поводу завершения карьеры. До тех пор, пока Александр продолжает побеждать, он будет стремиться к более высоким результатам.
Всем рано или поздно приходится завершать карьеру. Но Усик хочет войти в истории как единственный боксер, который станет абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях», – сказал Красюк.
Напомним, недавно украинец заявил, что Чисоре еще нужно попасть в цель, а потом надеяться на нокаут.
«Я сконцентрирован на своей работе. Активно работаю и буду это делать до дня боя. Понимаю, что Усик собирается танцевать вокруг меня, но мы кое-что приготовили».
«Мы активно тренируем определенные вещи, и это даст результат в день боя», - уверен Чисора.
Кроме того, некоторые поклонники бокса считают, что украинский боксер Александр Усик не достаточно силен физически, чтобы выдерживать мощные удары в супертяжелом весе
Но Усик не видит в этом проблемы.
«Если ты хочешь попасть в цель, то ты ее сперва должен увидеть. Соперник может выбрасывать любое количество ударов, но ты попади сперва. Чисору я видел в ринге, когда я еще был аматором. Я видел его бои с Кличко, с Хэем.
Тогда мне казалось, что все эти большие ребята очень далеко, а сейчас я готовлюсь выйти в ринг против одного из них», - заявил Усик.
Напомним, Усик перед боем с Чисорой освоил новый вид спорта, видео.
Как сообщала Politeka, Усик показал, как будет "уничтожать" Чисору: видео сокрушительных ударов
Также Politeka писала, что промоутер назвал соперников Джошуа на следующие три боя: Усик лишний.