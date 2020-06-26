Британський боксер Тайсон Ф'юрі оцінив шанси українця Олександра Усика в бою з американцем Деонтеєм Вайлдером

"Вайлдер не втратив свій статус самого небезпечного суперважкоатлета. Він може відправити на канвас будь-якого суперника, крім мене. Напевно, проблемою для Вайлдера став би і Олександр Усик. Ми з Усиком - два боксера які зможуть протистояти Вайлдеру в рингу.

Я - справжній звір, воїн, чемпіон. А з Усиком йому було б важко, тому що Олександр - досвідчений лівша, майстерний боксер. Він був абсолютним чемпіоном і знає, як впоратися з потужними ударами", - розповів Ф'юрі YouTube-каналу IFL TV.

Раніше ми писали, що український боксер Олександр Усик на мить забув про майбутні бої і тренування.

Про це стало відомо завдяки новій публікації на сторінці об'єднання Олександра Усика та Василя Ломаченка Instagram.

Сашко показав фото в яскравому образі шеф-кухаря і приготував "сніданок чемпіона", який складався з підсмажених ковбаски і яєць.

"Олександр Усик поділився своїм чемпіонським сніданком, а що було на сніданок у Вас сьогодні?" - підписали фото автори.

"Щось не те, де вітаміни?", "Чемпіонський сніданок,у найкращого супертяжа", " Щось фейс у чемпа як після доброї пиятики", "Саня насипай", - пишуть шанувальники в коментарях.

Крім того, Politeka писала про поєдинок Фьюри-Уайлдер: тріумф британця і найяскравіші моменти поєдинку.

Також ми писали про вирішальному моменті реваншу Ф'юрі - Уайлдер, американець не стримався.