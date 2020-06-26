Британский боксер Тайсон Фьюри оценил шансы украинца Александра Усика в бою с американцем Деонтеем Уайлдером
"Уайлдер не утратил свой статус самого опасного супертяжеловеса. Он может отправить на канвас любого соперника, кроме меня. Наверное, проблемой для Уайлдера стал бы и Александр Усик. Мы с Усиком - два боксера которые смогут противостоять Уайлдеру в ринге.
Я - настоящий зверь, воин, чемпион. А с Усиком ему было бы трудно, потому что Александр - опытный левша, искусный боксер. Он был абсолютным чемпионом и знает, как справиться с мощными ударами", - рассказал Фьюри YouTube-каналу IFL TV.
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Об этом стало известно благодаря новой публикации на странице объединения Александра Усика и Василия Ломаченко Instagram.
Саша показал фото в ярком образе шеф-повара и приготовил "завтрак чемпиона", который состоял из поджаренных колбаски и яиц.
"Александр Усик поделился своим чемпионским завтраком, а что было на завтрак у Вас сегодня?", - подписали фото авторы.
"Чет не то, где витамины?", "Чемпионский завтрак,у лучшего супертяжа", "Чёт фейс у чемпа как после хорошей пьянки", "Саня насыпай", - пишут поклонники в комментариях.
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